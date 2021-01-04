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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı

Cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı

cenaze

Cenaze Cenaze Namazı 

-namaz
-detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftten Vildan İ., son yolculuğuna uğurlandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazesi ablası tarafından alınan Vildan İ. Kaman ilçesine de ablası gözetiminde getirildi.
Hacı Pınar Mahallesi mezarlığına defnedilen Vildan İ'nin cenaze namazını ise belediye görevlileri kıldı. Osman Ç. ve Vildan İ.,’nin ölümlerine ilişkin aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiş adliyeye sevk edilen 8 kişide tutuklanmıştı. (VA-EÖ-
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