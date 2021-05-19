CERABLUS - Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırılarında 2 kişi yaralandı
- Araçtan alevlerin yükselmesi - İtfaiye ekibinin patlama sonrası yanan aracı söndürme çalışmaları - Patlamada zarar gören araçlardan detay Suriye 'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırılarında 2 kişi yaralandıCERABLUS (AA) - Suriye 'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı.Fırat Kalkanı Harekatı ile Ağustos 2016'da terörden arındırılan Cerablus merkezinde iki ayrı sivil araca yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.Saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Yaralılar Cerabus'taki hastanelere kaldırıldı.Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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