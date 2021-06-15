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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
CENEVRE - İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için 'umut verici' olduğunu söyledi

CENEVRE - İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin-Biden zirvesinin dünya için 'umut verici' olduğunu söyledi

CENEVRE - İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, Putin - Biden zirvesinin dünya için "umut verici" olduğunu söyledi - Basın toplantısını takip eden gazetecilerden görüntüler - İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin'in konuşması - İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in konuşmasıCENEVRE (AA) - İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Cenevre 'de yarın gerçekleşecek zirvenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, tüm dünya için "umut verici bir işaret" olduğunu belirtti.
Brüksel'deki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Biden, TSİ 17.30 sularında İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cointrin Havaalanına iniş yaptı.Biden, Putin ile yarın Cenevre 'de gerçekleştireceği tarihi zirve öncesi ilk görüşmesini İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile yaptı.Biden'ın konaklayacağı otelde yapılan görüşmenin ardından, ABD tarafından bir açıklama gelmezken, Parmelin, Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile basın toplantısı düzenledi.
Parmelin, Cenevre 'de düzenlenecek zirvenin "yapıcı bir görüşme" olması temennisinde bulunarak, "Bu toplantı, Kovid - 19 salgınından sonra umut verici bir işaret." ifadesini kullandı.Putin - Biden zirvesinin sadece iki ülkenin yararına olmadığının altını çizen Parmelin, "zirvenin tüm dünyanın yararına" olacağını vurguladı.Parmelin, AA muhabirinin, Biden ile yapılan görüşmede uzun zamandır Cenevre 'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantıları ve Suriye sorununun ele alınıp alınmadığına ilişkin sorusuna ise "Hayır, bu konuyu görüşmedik." karşılığını verdi. - "İran nükleer anlaşması da görüşüldü"İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ise "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının Biden ile yapılan görüşmede ele alındığını bildirdi.Cassis, "Şu anda durum çok zor. Biliyorsunuz İran'da (cumhurbaşkanlığı) seçimler çok yakında yapılacak ve bence çok yüksek beklentiler olmamalı. Ancak, ABD yönetiminin yeni bir yol bulmaya yönelik niyeti ortada. Ama kolay olmayacak. Çünkü uzun süredir devam eden bir ihtilaf var." değerlendirmesinde bulundu.Küresel zorlukların hep birlikte üstlenilmesi gerektiğine işaret eden Cassis, Cenevre 'deki zirvenin bu yolda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Cenevre 'de ABD ile Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Muhabir Basın Toplantısı Toplantı İsviçre 

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