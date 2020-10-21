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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cenaze almaya gelen vatandaşın altınlarını çalan zanlılar yakalandı

Cenaze almaya gelen vatandaşın altınlarını çalan zanlılar yakalandı

Zanlıların altın olan aracı takip etmesi

Hastane Güvenlik Kamerası Gram Altın Kayınvalide Hırsız 

-Altın olan aracın otoparka girip park etmesi
-Zanlıların aracın yanına gelmesi
-Altını alıp giderken görüntüleri
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana’da kayınvalidesinin cenazesini almak için hastanenin morguna geldiği sırada içinde 300 bin liralık altın bulunan çantayı çalan 3 zanlı tutuklandı ADANA

- Adana’da kayınvalidesinin cenazesini almak için hastane morguna gelen vatandaşın içinde 300 bin liralık altın bulunan çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ekim Perşembe günü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi otoparkında meydana geldi. Kayınvalidesinin Ankara’dan gönderilen cenazesini hastane morgundan almak isteyen Emre Ç., otomobiliyle hastaneye geldi. Giriş kapısında aracını yol kenarında durduran Emre Ç., otomobilden inip bagaj kısmını açtı. Bu sırada, Emre Ç.’yi takip eden 3 kişi bagajındaki içinde altın olan çantayı fark etti. Emre Ç., daha sonra aracına binerek hastane otoparkına doğru yola çıktı. Şüpheli şahıslar, Emre Ç.’yi otomobille takip etti. Emre Ç., hastaneye girdiğinde şüphelilerden 2’si, aracın arka camını kırarak otomobile girip, bagajdaki içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerindeki 585 gram altın olan çantayı çaldı. Şüpheliler, Emre Ç.’yi takip ettiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Hastanedeki işlemlerini bitirdikten sonra aracına dönen Emre Ç., bagajdaki çantasının yerinde olmadığını fark etti. Emre Ç.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin ‘hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Tuncay A. (33), Onur Ç. (24) ile Suat K. (21) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden olayı gerçekleştirdikleri otomobili kullanan Tuncay A. merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki evine, Onur Ç. Mersin’deki evine, Suat K.’nin ise Hatay’daki evine eş zamanlı düzenlenen baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 bin lira ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, görüntüdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği öğrenilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirmediklerini söyledikleri öne sürüldü. Şüphelilerin ev aramalarında altın bulunmadığını öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. (FKE-
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