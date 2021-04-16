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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy’de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

Çekmeköy’de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

Aracın yanması

Bild Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-İtfaiye müdahalesi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Çekmeköy’de yol kenarında park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobildeki yangın daha fazla büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ara sokakta yol kenarına park edilen bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangın nedeniyle araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale edip söndürerek daha fazla yayılmasını önledi. Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerana saniye saniye yansıdı.
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