- Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha’da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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