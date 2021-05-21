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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, New York’ta Türkevi Binasını ziyaret etti

- Çavuşoğlu, New York’ta Türkevi Binasını ziyaret etti

-Çavuşoğlu’nun bina ziyareti

( NEW YORK ) NEW YORK

Toplantı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Genel Kurul toplantısının ardından inşaatı devam eden Türkevi Binasını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantı sonrası ikili görüşmelerde bulunmasının ardından 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Türkevi Binası’nın inşaatını ziyaret etti. Devam eden inşaa çalışmalarında incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, binanın New York'un sembol binalarından biri olacağını ifade ederek, “Milletimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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