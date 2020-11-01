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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi - Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor

- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi - Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN ERMENİSTAN ASKERLERİ

( BAKÜ ) - Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi- Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor BAKÜ

Sosyal Medya Çatışma 


- Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veriyor. Çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri mevzilerde etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen Ermenistan askerini Azerbaycan askeri görüntüledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.
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