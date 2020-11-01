- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi - Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor



- Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veriyor. Çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri mevzilerde etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen Ermenistan askerini Azerbaycan askeri görüntüledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.



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