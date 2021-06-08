Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çarpışan otomobillerin hava yastıkları hayatta tuttu

Çarpışan otomobillerin hava yastıkları hayatta tuttu

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Kaza yapan araçlar detay
-Vatandaşlar detay
-Polis ekipleri detay

( ANTALYA ) -- Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı ANTALYA

- Antalya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın da hava yastıklarının açıldığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Muratpaşa İlçesi Antalyaspor Üst Kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dumlupınar Bulvarı üzerinden şehir merkezine doğru gelmekte olan Mehmet A. yönetimindeki 15 PT 650 plakalı Fort Tourneo model hafif ticari araç ile karşı yönden gelmekte olan T.Y, kontrolündeki 07 ANM 206 plakalı Audi A4 model otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç orta refüje çıkarak süs ağacını devirdi. Diğer araç ise bir kısmı refüj içerisinde kalırken bir kısmı da yol içerisinde kaldı. Çarpmanın şiddeti ile her iki aracın da hava yastıklarının açıldığı görüldü.
Kaza hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücünün eşi yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı. (EG-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement