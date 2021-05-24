CAPE TOWN - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Güney Afrika'nın Cape Town kentinde protesto edildi
- Cape Town 'daki Seapoint bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar - Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericilerden detaylar - Gösteriye katılan Güney Afrikalı Müslümanlardan Muhammed Rasiden ile röportaj - Gösteriden detaylar - Gösteriye katılan kadın gösterici ile röportaj - Gösteriden detaylarCAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town 'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.Al Quds Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilen protestoya çok sayıda gösterici katıldı. Kentin Seapoint bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.Filistin bayraklarının dalgalandığı eylemde, göstericiler tekbirler eşliğinde "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.Göstericiler, ülkenin demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın "Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrika'nın özgürlüğü tamamlanmamıştır" sözlerini hatırlatarak, Güney Afrika hükümetine Filistin konusunda İsrail'e karşı harekete geçmesi çağırısında bulundu.Gösteriye katılan Güney Afrikalı Müslümanlardan Muhammed Rasiden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'de yaşayanlar bizim halkımız, kardeşimiz, ailemiz. Onlar özgür değilse, bizler de özgür değiliz." dedi. - İsrail'in Gazze saldırılarıİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.
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