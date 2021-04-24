Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çapa makinesine ayaklarını kaptırıp yaralanan kadın ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi

Çapa makinesine ayaklarını kaptırıp yaralanan kadın ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi

Yaralı kadının acil servisten ambulansa alınması

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Çapa Motoru 

-Ambulansın piste hareketi
-Piste iniş yapan hava ambulansı ve yaralının helikoptere alınması
-Helikopterin kalkışı
-Olay yerinden görüntüler
-Bahçede olaya neden olan çapa makinesi, kesilen aksamı

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bahçede eşine yardım etmek isterken ayaklarını çapa makinesine kaptıran kadın yaralandı. Yaralı kadın helikopter ambulans ile Konya'ya sevk edildi. Olay, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde çapa motoruyla çalışan eşi M.K.'ye yardım eden A.K. (51), motorun önündeki taşları kaldırmak isterken eteği ile birlikte ayaklarını da makineye kaptırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler çapa makinesinin aksamını keserek yaralı kadını makineden ayırarak kurtardı. Ambulansa alınan yaralı kadın, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen kadının ayak ve vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement