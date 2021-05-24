ÇANKIRI - Karaismailoğlu: 'Her şehrimizi aynı sosyal ve ekonomik olanaklara kavuşturmak istiyoruz'
ÇANKIRI - Karaismailoğlu: "Her şehrimizi aynı sosyal ve ekonomik olanaklara kavuşturmak istiyoruz" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çankırı Belediyesi'ni ziyareti - Bakan Karaismailoğlu'nun Çankırı Çevreyolu şantiyesini incelemesi - Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasıÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı 'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret ettikten sonra, Çankırı çevre yolu inşaatında incelemelerde bulundu. (2)
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