-Alandan detaylar

-Yakup Canbolat'ın açıklamaları



( BURSA ) BURSA



- Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk iradesinin, medeniyetin, hak ve hukukun adıdır” dedi.

Cumhuriyet’in 97’ıncı yıldönümü Heykel Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı. Korona virüs sebebiyle sadece protokolün yer aldığı kutlamalarda sosyal mesafeye dikkat edildi. Yakup Canbolat yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi; “Cumhuriyetin coşkusu, sevinç ve mutluluğu sadece burada değil, Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Bursa’da da fert fert, sokak sokak, her yerde ve her vatandaşımızın kalbinde hissedilip kutlanıyor. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde, Osmanlı hasta adam ilan edilerek bütün imparatorluğu paylaşma planları yapılmıştır. Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı süresince birçok cephe açılmış, haçlı mantığı ile üzerimize gelinmiştir. 1918 Mondros Mütarekesi ile savaş Türk ordusunun maalesef yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Bu milletin yok edileceğini, fakat asla tutsak yasatılamayacağını bilmesi gerekenler, bu büyük devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkaracağını hesap edememişlerdir. Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin de ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Daha sonraları demokrasi ile de taçlandırılan cumhuriyetimiz dünya durdukça ilelebet yaşamaya devam edecektir. Şüphesiz Cumhuriyetin ilanı Türk milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemli aşamasını oluşturmaktır.” Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk iradesinin, medeniyetin, hak ve hukukun adı olduğunu belirten Canbolat, “Bu idare sisteminde insan hakları, milli dayanışma, ferdin ve toplumun huzur ve refahı azami bir şekilde sağlanabilmektedir. Her ferdimizle milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda yarışmaya ve evrensel insan değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız” diye konuştu.

(AÇ-E)



loading...