ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
- Kentten detay görüntüler - Polis ekiplerinin denetimleri - Kısıtlamaya uymayan vatandaşa ceza işlem yapıldı Çanakkale sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de sokak ve caddelerde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşandı.Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda polis ekiplerince denetim gerçekleştirilirken kurallara uymayanlar hakkında işlem yapıldı.
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