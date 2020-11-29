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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

- Cadde ve sokaklardan görüntüler - Polis denetimlerinden görüntülerÇANAKKALE - Çanakkale 'de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönerek uygulamaya destek verdi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekipler kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Kordon Boyu ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin yoğun noktalarında saat 20.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Akkale Trol 

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