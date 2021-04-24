Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümünde sade tören

Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümünde sade tören

Çelenk sunumu detay

General Şehitlikler Saygı Duruşu İrlanda İstiklal 

-Saygı duruşu istiklal marşı detay
-Kur'an-ı kerim okunması
-Temsili mezarlıklara karanfil bırakılması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde tören gerçekleştirildi.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alanda sade bir tören yapıldı. Tören, Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda bulunan Şehitler Abidesi’nde saat 11.00’da çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunumuyla başladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in çelenkleri sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören, Kur’anı-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla sürdü. Okunan duaların ardından temsili şehitliklere karanfil bırakıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.
Her yıl binlerce kişiye ev sahipliği yapan şehitliklerde dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle sade bir tören gerçekleştirildi.
(UYC
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Kaçan Fil Sokaklarda Dolaştı!Kaçan Fil Sokaklarda Dolaştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement