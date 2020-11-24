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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE - Kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

- Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiÇANAKKALE (AA) – Çanakkale ’de, Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Çanakkale ’de 5 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

Akkale Dolandırıcılık 

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