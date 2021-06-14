ÇANAKKALE - DRONE - Kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
- Çanakkale Kordon Boyu kıyılarında etkili olan müsilajın drone görüntüleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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