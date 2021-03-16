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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılına özel klip yayınlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılına özel klip yayınlandı

Tarihi alan başkanlığı tarafından hazırlanan 18 mart klibi

( ÇANAKKALE )- Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı tören programı belli oldu ÇANAKKALE

Şehit Altın Madalya Saygı Duruşu Akkale Dalyan 


- 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından özel bir klip yayınlandı. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü, tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs (Covid-19) nedeniyle kısıtlamalarla kutlanacak. Kahraman Türk askerinin destan yazdığı ve tarihin en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü kutlamalarına sınırlı sayıda kişi katılacak. Bu anlamlı günde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından özel bir klip yayınlandı. Tören programı belli oldu 18 Mart günü sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan tören; çelenklerin sunulması, altın madalyanın bayrağa toka edilmesi, 21 pare top atışının yapılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle son bulacak. Daha sonra Şehitler Abidesi’nde saat 12.00’da başlayacak olan tören; çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Çanakkale Şehitleri'ne Şiirinin okunması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un konuşması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle son bulacak. Yapılan duaların ardından şehitlik defteri imzalanıp, kabirlerine karanfil bırakılarak Mobil Müze gezilecek. Çanakkale Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisi gerçekleştirilecek. Program, 'Çanakkale Şehitler Abidesi 81 Genç 81 Bayrak Programı' kapsamında 7 genç tarafından, 7 bayrak teslimiyle sona erecek.
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