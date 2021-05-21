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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.. O anlar kamerada - İlçede ağaçlar yerinden söküldü

Çanakkale’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.. O anlar kamerada - İlçede ağaçlar yerinden söküldü

Çatının uçma anları

Kamera Akkale Gesi Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar 

-Devrilen ağaçlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) Çanakkale’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.. O anlar kamerada- İlçede ağaçlar yerinden söküldü- İlçede ağaçlar yerinden söküldü ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, sabah erken saatlerde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgarla birlikte bir evin çatısı uçtu. Sahil ve diğer bölgelerde bulunan ağaçlar ise devrildi. O anlar kameralara yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarının ardından Çanakkale ve ilçelerinde yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sahil bölgesi ve ara sokaklarda bulunan ağaçlar ise devrildi. Belediye ekipleri, afet yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
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