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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gece-gündüz aynı karede

ÇANAKKALE - Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gece-gündüz aynı karede

- Çanakkale Şehitler Abidesi'nin gece ve gündüz görüntüleri.ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta tören düzenlenecek alan ve çevresinde son hazırlıklar yapılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, abide alanındaki rölyefte rötuş ve temizlik çalışması devam ederken, abidenin tavanında bulunan Türk bayrağı işlemesinin temizliği ve kontrolleri tamamlandı. Yaklaşık 42 metre yükseklikteki Çanakkale Şehitler Abidesi, gece ve gündüz aynı açılardan görüntülendi.

Akkale Trol 

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