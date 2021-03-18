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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı - Kur'anı Kerin e Dua

ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı - Kur'anı Kerin e Dua

- Tören alanından görüntüler - Kur'an - ı Kerim Tilave - Dua edilmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin şehitlikleri ziyaret etmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şeref defterini imzalamasıÇANAKKALE - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Şehit Şehitlikler Akkale 

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