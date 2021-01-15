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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Çamlıca’da çocukların kartopu keyfi - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi

- Çamlıca’da çocukların kartopu keyfi - Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi

Montaj tünelde

Hafta Sonu Kar Yağışı 

-Kartopu oynayan çocuklar
-Röportajlar
-Kartopu oynayan gençler
-Manzara detay

( İSTANBUL ) - Çamlıca’da çocukların kartopu keyfi- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi İSTANBUL

- Uzun süredir bekledikleri kara kavuşan İstanbullular, kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için Çamlıca Tepesine gitti. Çamlıca Tepesine giden çocukların ve gençlerin keyifle kartopu oynaması yüzleri gülümsetti. Kartopu oynamak ve kar manzarası görmek isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çamlıca Tepesine uğradı. Uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle İstanbul’da etkili olmaya başladı.
Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul’un yüksek kesimlerine gitti. Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi. Karın yağmasıyla beyaza bürünen İstanbul manzaraları görenleri mest etti. Çocuklarıyla kartopu oynayan Selman Gökcan, “Çocuklar uzun zamandır bekliyorlardı. Pazar günü de yağacak deniyor ama malum sokağa çıkma kısıtlaması var. Çocuklarla birlikte kaçamak yapalım dedik. Geceden beri “baba lütfen yağarsa gidelim” dediler. Erkenden kalktık geldik” dedi.
Babasıyla kartopu oynayan Emir Gökcan, “Annem sabah kaldırdı beni, etrafa baktım çok mutlu oldum. Sonra babam bize sürpriz yapıp buraya getirdi” diye konuştu.
Arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Eren ise, “Çok keyifli hissediyoruz. Uzun zamandan beri İstanbulumuz’a kar yağdı. Burada kartopu oynuyoruz, sabahın erken saatlerinde geldik. İki seneden beri aşağı yukarı kar yağmıyordu” dedi.

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