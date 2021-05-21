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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Camiden saat çalan hırsız kameralara yakalandı

Camiden saat çalan hırsız kameralara yakalandı

Güvenlik kameraları görüntüsü

Polis Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Saatin çıkarıldığı yerden görüntü
-Camiden görüntü
-Avludan görüntü
-Hırsızın yakalanma anından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de bir camiye ikindi vakti giderek keşif yapan bir şahıs, gece vakti geldiğinde imamın tel kablo ile bağladığı saati pense yardımıyla kesti. Duvar saati hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikindi vakti namaz saatinde camiye giden bir şüpheli girişte bulunan duvar saatini kontrol etti. Cami imamının durumu fark etmesi üzerine daha önce de defalarca çalınan duvar saatini tel kabloyla duvara bağladı. Akşam saatlerinde camiye giden şüpheli, duvardaki saatin tel kablosunu pense ile keserek çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık şüphelisi ikindi vakti cami cemaatinin avludan ayrılmasını fırsat bildiği an duvardaki saati kontrol etti. Daha sonra gece saatlerinde camiye tekrar gelen hırsız, tel kabloyla bağlı duvar saatini pense ile keserek camiden ayrıldı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Cami imamının sesleri duyması üzerine güvenlik kameralarına baktığında olan biteni gördü. Bu anlarda polis ekiplerine ihbarda bulunan imam, duvar saatini çalan hırsızı ise adım adım takip etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine şahsın konumunu belirtmesi üzerine hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakaladı.
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