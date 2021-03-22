Çamaşır suyuyla aracını yıkadıktan sonra hayatını kaybetmişti, komşusu yaşananları anlattı

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( ANTALYA - RÖPORTAJ - ARACIN GÖRÜNTÜSÜ) ANTALYA



- Antalya'da çamaşır suyuyla otomobilini yıkadıktan sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden oto tamircisinin aracı dün gece yağan yağmur nedeni ile çamura bulandı. Vefat eden Mesut Saygın’ın komşusu durumu haberlerde öğrendiklerini söyleyerek “Açık alanda araba yıkarken öleceğini tahmin etmezdim” dedi.

Korona virüs salgını sebebi ile aracının hijyenik olması için çamaşır suyu ile yıkadıktan sonra fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 41 yaşındaki Mesut Saygın’ın uğruna can verdiği arabası dün yağan yağış sebebi ile çamura bulandı. Saygının komşuları olayı haberlerden öğrendiklerini söyleyerek üzgün olduklarını söyledi.



Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil tamirciliği yapan evli ve bir çocuk babası Mesut Saygın (41), hafta sonu evinin önündeki kirlenen aracını yıkamak için hazırlık yapmaya başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle aracının hijyenik olması için aracını yıkacağı sıvıya çamaşır suyu karıştırdı. Aracının iç ve dışını yıkadıktan sonra komşularıyla birlikte apartman bahçesinde kahve içen Saygın, uykusunun geldiğini söyleyip evine geçti. Öğleden sonra ise fenalaşan Saygın, serum tedavisinin ardından tekrar evine döndü. Akşam saatlerinde ise tekrar fenalaşan otomobil ustası, eşi Ayşe Saygın'a ‘Ben fenalaştım' dedi.

Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kalp masajı yapılan Saygın, ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Saygın'ın cenazesi, otopsinin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü. “Komşuları olarak çok üzüldük” Mesut Saygın’ın evinin karşısında ekmekçilik yapan komşusu Hüseyin Kılınç, “ Üzgünüm, dün bizden ekmek almıştı. En son o zaman gördüm. Buraya da taşınalı 3-4 ay olmuştu. Komşuları olarak çok üzüldük, ailesine baş sağlığı diliyorum. Açık alanda araba yıkarken öleceğini tahmin etmezdim. Komşumuz Mesut’un vefatını haberlerde duyduk zaten” diye konuştu.

(EA-



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