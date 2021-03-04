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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalıştığı iş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Çalıştığı iş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

-Yaralının ambulansa taşınması

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Ekiplerden görüntüler
--Olayın yaşandığı iş yerinden görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, çalıştığı iş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı. Kanlar içinde kalan vatandaş hastaneye kaldırılırken, eli silahlı şahıs kayıplara karıştı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Ö. isimli vatandaş, daha önceden husumetli olduğu ismi öğrenilemeyen şahsın çalıştığı iş yerine gitti. Gökhan Ö. ile şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında cebindeki bıçağı çıkartınca, şahıs eline aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Bacağından vurulan Gökhan Ö. kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs iş yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Ö. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri Gökhan Ö.’yü silahla yaralayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (MK-
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