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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çalışırken kafasına düşen cisimle yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Çalışırken kafasına düşen cisimle yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

- AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

--HASTANEDEN GÖRÜNTÜ
--YARALININ AMBULANSTAN İNİDİRLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir iş yerinde çalışırken Ş.T, kafasına düşen bir cisimle yarandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Asma mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışma yapan Ş.T kafasına düşen cisim nedeniyle biranda kanlar içinde yerde kaldı. İşyeri sahibi Ş.T'yi yerde kanlar içinde görünce hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kafasından yaralanan Ş.T'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SÖ-
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