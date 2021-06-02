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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı

Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı

-Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

Olay Yeri İnceleme Harekete Geç Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk 

--ters yöne girmesi ve bariyerlere çarparak düştüğü anlar
--Motosiklet ve olay yeri inceleme ekibi
--Motosikletin çekilmesi

( ANTALYA - ÖZEL)- Hırsızlık şüphelisinin trafiği altüst eden kaçışı ve düştüğü anları saniye saniye kaydedildi- Motosiklet hırsızı, jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı ANTALYA

- Antalya’da seyir halindeyken jandarmayı görünce ters şeride giren şahıs, 3 kilometre ters yönde gittikten sonra kaza yaptı. Motosikletten inip dur ihtarına uymayan şüpheli Jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı. Şüpheli şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk ile düştügü anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında duran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu devriye ekibini gören motosikletli bir şahıs, panik halinde araçlar arasında zikzaklar çizerek ilerlemeye başladı.
Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlike oluşturduğunu gören ekip, motosikleti takibe aldı. Yaklaşık 3 kilometrelik takibin ardından, motosiklet sürücüsü, Aksaz kavşağında kaçıp ters şeride girdiğinde, karşısından gelen araçlara aldırış etmeksizin, bir eliyle motosikleti kullanırken bir elinde de cep telefonuyla ilgilendi. Yan yola giren jandarma ekibi de şahsın takibini sürdürdü. Ters yönde yaklaşık 3 kilometre giden şüpheli, Doğançam Kavşağını geçtikten sonra karşısından gelen araçtan kurtulmak isterken bariyere çarparak yere savruldu. Yan yolda takibini sürdüren jandarma ekibi, şahsı yakalamak için harekete geçse de, belinden silah çıkardığı bildirilen şüpheli yoğun trafiğe aldırmaksızın karşı şeride geçerek izini kaybettirdi “Motor bir gün önce çalınmış” Şüphelinin kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakıp kaçtığı 07 AIY 003 plakalı motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin 1 gün önce Yukarı Pazarcı Mahallesinden bir ikametten çalındığını, sahibinin Cumhuriyet Polis Merkezine çalıntı müracaatında bulunduğu belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından motosiklet üzerinde inceleme yapıldıktan sonra motosiklet sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi. (EA-
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