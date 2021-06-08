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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü alevler evleri teğet geçti

Çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü alevler evleri teğet geçti

Yangını söndüren ekiplerden genel görüntü

Helikopter Trol 

-Ekiplerden ve vatandaşlardan görüntü
-Yangın yerinden genel ve detay görüntü
-Yangın helikopterinden genel görüntü
-Mahalle halkından görüntü
-Röportaj
-Arazözlerden ve itfaiyeden görüntü
-Cep telefonu ile çekilmiş görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü yangın evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Emniyet Müdürü Gökhan Mert olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürüyor. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (MŞN-
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