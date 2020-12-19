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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çaldıkları motosikletle şehir merkezine geldiler, 15 günde vatandaşlara kabusu yaşattılar

Çaldıkları motosikletle şehir merkezine geldiler, 15 günde vatandaşlara kabusu yaşattılar

Şüphelilerin adliyeden çıkartılışı

Polis Kapkaç Akalan Cep Telefonu Irak 

-Ekip otolarına bindirilişi
-adliye detay

( ANTALYA )- 15 günde 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı ANTALYA

- Antalya’da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis tarafından Alanya ilçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 1 Aralık günü Salı günü M.T.'ye ait 07 VHM 15 plakalı motosikleti çalan B. P. ve Ş. G., 10 gün sonra çaldıkları motosikletle Çağlayan Mahallesi'ne geldi. Burada, G.G.Y.'nin elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler, 4 gün sonra da Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ne aynı motosikletle, İ.O.'nun elindeki cep telefonunu aynı yöntemle çaldı. Hemen ertesi gün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ortaya çıkan şüpheliler, Ş.K.'ye ait cep telefonu ve çantayı da kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliler bununla da hız kesmeyip, 16 Aralık günü Yeniemek Mahallesi'nde F.K.'ye ait cep telefonunu ve kol çantasını çalarak kayıplara karıştı. Mağdurların cep telefonları kaldıkları evde bulundu Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin B.P. ve Ş.G. olduğunu belirledi. Başkalarına ait kimlik kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, dün Alanya ilçesinde kaldıkları ikamette yakalanıp gözaltın alındı. Evde yapılan aramalarda ise çalınan 5 cep telefonu ekipler tarafından bulundu. Tutuklandılar Gözaltına alınan B. P. ve S. G., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler, suçlamaları kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler, adliye çııkışında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. (SM-
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