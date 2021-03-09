CAKARTA - Endonezya Donanması'na Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
: - Endonezya Donanma personeline Kovid - 19 aşısının yapılmasıCAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı toplu aşılama devam ediyor. Aşılama uygulaması kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetleri'nden 3.500 personele ilk doz aşı yapıldı. Nisan ayında 70.000'den fazla donanma personelinin aşılanması hedefleniyor.
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