Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği devam ediyor

-Temizleme çalışmaları

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( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Caddebostan Sahilindeki deniz salyası temizliği 2’inci günde de devam ediyor. Müsilaj temizliği havadan da görüntülendi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz gün Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili'ndeki deniz salyaları temizliğin 2’inci gününden gününde de, hortumlarla çekilerek toplanmaya başladı.

(AZ-

