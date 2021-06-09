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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği devam ediyor

Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği devam ediyor

Drone görüntüsü

-Temizleme çalışmaları
-Detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Caddebostan Sahilindeki deniz salyası temizliği 2’inci günde de devam ediyor. Müsilaj temizliği havadan da görüntülendi. Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz gün Bakan Kurum'un Caddebostan'dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili'ndeki deniz salyaları temizliğin 2’inci gününden gününde de, hortumlarla çekilerek toplanmaya başladı.
(AZ-
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