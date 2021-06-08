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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği başladı

Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği başladı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL


- Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili’ndeki deniz salyaları toplanmaya, hortumlarla çekilerek temizlenmeye başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Caddebostan Sahili’nden müsilajlar toplanmaya başladı.
Tören öncesi temizlik çalışmalarını yapacak olan tekneler kıyıya getirildi.
Ekipler deniz üzerindeki müsilajın temizlenmesiyle birlikte sondaj cihazlarını hazırladı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar denizin derinlerine inerek çalışmalarına devam etti. Müsilaja karşı seferberlikte, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülen çalışmanın ilk gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu, STK’lar ve çok sayıda sanatçı ve ünlü isim katılım sağladı. (ASK-
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