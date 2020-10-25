Cadde ortasında kadına attığı tokat mahalleliyi ayağa kaldırdı

-Çevredekilerin tepkisi

-Şahsın kaçması



( ANTALYA )-Kadının darp edildiğini göre mahalle sakinleri balkonlara çıkıp adama tepki gösterdi-Genç kıza tokat atan adam, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı ANTALYA



- Antalya’da cadde ortasında genç kıza sert bir şekilde tokat atan erkek şahıs, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde tokat sesleri caddede yankılanırken, şahıs çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Tokat sonrası sarsılan genç kız, arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabildi Olay, dün gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü. Erkek şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Tokat sesi adeta caddede yankılanırken, erkek şahıs bir tokat daha attı. Bu sırada genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri, balkonlardan şahsa tepki gösterdi.tokat sonrası sarsılan genç kız, arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabildi. Şahıs, genç kızı bırakarak olay yerinden kaçtı. Tüm bu anlarsa balkondan izleyen mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



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