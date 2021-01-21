Buz tutan yolda kucağındaki çocuğunu koruyan kahraman baba konuştu: ''O acı çekeceğine ben çekeyim''

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( BURSA )- Bursa'da buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu- Bursa'da bir babanın buzlu yolda kucağındaki çocuğunu koruma anları ve bir kişinin merdivenlerden sırt üstü düşmesi kameralara yansıdı BURSA



- Bursa'da yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir baba buzlu yolda kayıp düşerken kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştı. Kahraman baba, ''O acı çekeceğine ben çekeyim'' dedi.

Bursa'da 3 gün süren yoğun kar yağışı ardında soğuk ve buzlu bir hava bıraktı. Bir çok vatandaş ise buzlu yollarda yürümekte zorluk çekerken, bazıları düşerek yaralandı. Dün merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesindeki bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kahraman babanın o anları kayıt altına alındı. Aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba, buz tutan yolda kayarak dengesini kaybederek yere düştü. Kucağında bulunan çocuğunu ise koruma altına alan babanın çabaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansına konuşan kahraman baba Enes Alkani, "Benim burada ofisim var. Her sabah buraya aracımı getiriyorum. Akşamda aracımı almak için gişeye geldim. Buz tutmuş görmedim. Sonra bir baktım kayarak düştüm. O sırada kızımda kucağımdaydı. Yara almasın diye çok uğraştım. O acı çekmesin zaten ben çekeyim. Onun için böyle oldu'' dedi.





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