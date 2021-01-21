Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Buz tutan yolda kucağındaki çocuğunu koruyan kahraman baba konuştu: ''O acı çekeceğine ben çekeyim''

Buz tutan yolda kucağındaki çocuğunu koruyan kahraman baba konuştu: ''O acı çekeceğine ben çekeyim''

Enes Alkani ile röportaj

İhlas Kamera Güvenlik Kamerası Kar Yağışı Irak 

-arşiv görüntüler

( BURSA )- Bursa'da buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki çocuğunu böyle korudu- Bursa'da bir babanın buzlu yolda kucağındaki çocuğunu koruma anları ve bir kişinin merdivenlerden sırt üstü düşmesi kameralara yansıdı BURSA

- Bursa'da yoğun kar yağışının ardından buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir baba buzlu yolda kayıp düşerken kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştı. Kahraman baba, ''O acı çekeceğine ben çekeyim'' dedi.
Bursa'da 3 gün süren yoğun kar yağışı ardında soğuk ve buzlu bir hava bıraktı. Bir çok vatandaş ise buzlu yollarda yürümekte zorluk çekerken, bazıları düşerek yaralandı. Dün merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesindeki bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kahraman babanın o anları kayıt altına alındı. Aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba, buz tutan yolda kayarak dengesini kaybederek yere düştü. Kucağında bulunan çocuğunu ise koruma altına alan babanın çabaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansına konuşan kahraman baba Enes Alkani, "Benim burada ofisim var. Her sabah buraya aracımı getiriyorum. Akşamda aracımı almak için gişeye geldim. Buz tutmuş görmedim. Sonra bir baktım kayarak düştüm. O sırada kızımda kucağımdaydı. Yara almasın diye çok uğraştım. O acı çekmesin zaten ben çekeyim. Onun için böyle oldu'' dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı