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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükler çaldı, küçük çocuklar engellemeye çalıştı...Hırsızlık anı kamerada

Büyükler çaldı, küçük çocuklar engellemeye çalıştı...Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık

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-Minik çocukların engelleme çabaları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Gelen çaldı, giden çaldı.. Küçücük çocukların çabası bile onları durduramadı İSTANBUL

- Arnavutköy'de bir marketin branda ile örtülen manav reyonunda gerçekleşen hırsızlık, bu kadarına da pes dedirtti. Yarım saat arayla reyondan hırsızlık yapan 4 farklı grup, meyve ve sebzeleri ceplerine doldurdu. Bu sırada sokakta bisikletle gezen iki küçük çocuk manav reyonunun üzerini örterek hırsızlığı engellemeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Ocak akşamı yaşandı. Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir marketin işletmecileri akşam 17:00’da marketin kapılarını kapattıktan sonra marketin dışındaki manav reyonunun üzerini de brandalarla örttü. Bir süre sonra marketin önüne gelen gençler, marketin manav reyonundaki brandaları kaldırarak ceplerini meyvelerle doldurdular. Yarım saat içerisinde marketin etrafında 4 farklı grubun farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı o anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Manav reyonundan hırsızlık yapanları fark ettiği görülen yaşları 10’un altında olan 2 çocuğun yaptıkları ise hırsızların yüzlerinin kızarmasına yetmedi. Bisikletli 2 çocuk, hırsızlığı fark edince manav tezgahını açık olan brandalarını kapatarak brandaların üzerine taş koydu. Çocukların ayrıldığını gören hırsızlar yeniden işe koyuldu ve yaptıklarıyla izleyenlere adeta pes dedirttiler. Ceplerini doldurmakla yetinmeyen hırsızlar, mont ve kazaklarının içini de çaldıkları meyvelerle doldurarak gözden kayboldular.
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