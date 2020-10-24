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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece’de lüks villada İranlı cinayeti

Büyükçekmece’de lüks villada İranlı cinayeti

Olay yerinden görüntüler

Polis İran Kamera Polis Ekipleri Cinayet 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de bulunan lüks bir villa içerisinde İranlı bir adam darp edildikten sonra silahla öldürüldü. İranlı adamın ölümüyle ilgili polis geniş çaplı incelemeye başlarken olayla ilgili birisi kadın 2 kişi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak içerisinde bulunan lüks bir villada gerçekleşti. İddiaya göre, 59 yaşındaki İranlı Ali Reza İranfar'ın bir arkadaşı lüks villaya gelerek İranfar'ı sordu. İçeride bulunan kadın İranfar’ın evde olmadığını söyledi.

Kadının hareketlerinden şüphelenen İranfar'ın arkadaşı polise haber verdi. Bu sırada evdeki kadın ve adam kaçtı ve yakında bulunan metruk villaya girerek üstünü değiştirdi. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını da inceleyerek biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Villaya giren polis ise vücudunda darp izleri bulunan İranfar’ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede ve söz konusu alanlarda delil araştırması yaptı.
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