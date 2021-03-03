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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükçekmece’de içme suyu havzasına yapılan kaçak yapılar yıkıldı

Büyükçekmece’de içme suyu havzasına yapılan kaçak yapılar yıkıldı

ekiplerden görüntü

Kaçak Yapılaşma Yerel Seçimler Kaçak Yapı İçme Suyu Yerel Seçim 

-yıkım
-eşyaların çıkarılması
-çalışmalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan kaçak yapılar tek tek yıkıldı. Mutlak koruma havzasında kaçak yapılaşmaya izin vermeyen Büyükçekmece Belediyesi, kaçak yapıldığı tespit edilen 12 yapıyı daha zabıta ekiplerinin gözetiminde yıktı. Kaçak yapılara göz yumulmuyor Büyükçekmece Kararağaç Mahallesi Eskice mevkiinde imarsız ve kaçak inşa edilen 12 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işlemini gerçekleştirdi. İstanbul’un hayat damarlarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde içme suyu kaynaklarını korumak için mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel seçimleri öncesinde kaçak olarak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı. “İçme suyu havzasını korumakta kararlıyız” Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirterek; “İstanbul’un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. (HK-HA-Y)
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