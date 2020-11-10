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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİİRT

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİİRT

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunması - Şiir okunması, dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi - Atatürk konulu serginin gezilmesi - Genel detay SİİRT (AA) - Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, "Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci seçilen şiir ve kompozisyon okundu.Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.Programda Takasbank Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yönetiminde hazırlanan "Atatürk'ün Son Balosu - Zeybek" gösterisi sunuldu.Program, "Atatürk Resimleri" sergisinin gezilmesiyle sona erdi.Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu Kompozisyon Müzik Öğretmeni Sivil Toplum Öğrenciler 

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