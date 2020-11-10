Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çukurca - HAKKARİ
: - Çelenklerin konulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Günü anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunması - Resim sergisi ve detay görüntülerHAKKARİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'inci yıldönümünde Çukurca'da düzenlenen törenle anıldı.
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