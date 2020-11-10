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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı - İZMİR

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı - İZMİR

- Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin saygı duruşunda bulunması - İstiklal Marşı'nın okunması - Çadırlara asılan Atatürk bayraklarıİZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te İzmir 'deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedeler 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Depremzede Saygı Duruşu Deprem Çadır Kent 

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