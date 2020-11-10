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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk, Kırgızistan'da anıldı - BİŞKEK

Büyük Önder Atatürk, Kırgızistan'da anıldı - BİŞKEK

- Anma töreninden detaylar BİŞKEK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 82. yıldönümünde Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.Bişkek'teki Atatürk Parkı'ndaki anıt önünde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından anma töreni düzenlendi.
Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu ve milli marşının okunduğu törende, üniversite rektörleri ve mensupları, TİKA Bişkek Koordinatörlüğü yetkilileri, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti ve Türk işadamları Atatürk anıtına çiçek koydu.

Anma Töreni Saygı Duruşu Başkent İşadamları Rektör 

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