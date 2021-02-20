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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bütün zorlukları korona virüsü yenmek için aşıyorlar

Bütün zorlukları korona virüsü yenmek için aşıyorlar

Ekiplerin aracının yolda kalması

Sağlık Çalışanları 

-Ekiplerin karlı yollarda yürümesi
-Ekipleri Güzel Çelik'e aşı vurması

( KAYSERİ )- Kayseri'de sağlık çalışanları çetin kış şartlarına rağmen aşılamayı sürdürüyor KAYSERİ

- Kayseri'nin Sarız ilçesinde sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen bütün zorlukları aşarak yaşlıların aşılamasını yapıyor. Kayseri'de korona virüsle mücadele de en ön saflarda bulunan sağlık çalışanlarının azmi, alkış topluyor. Sarız ilçesinde de zorlu kış şartlarına boyun eğmeyen sağlık çalışanları, korona virüsü yenmek için aşılamaya devam ediyor. Yaşlıların aşılanmasını yapan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sarız İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibi, ilçeye bağlı Dallıkavak Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Güzel Çelik'e ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kar kalınlığın 30 santimi bulduğu mahalle yolunda bütün zorlukları aşan ekipler, Çelik'e ulaşarak korona virüs aşısını yaptı. Ekipleri azmi de, mahalle sakinlerinin takdirini topladı.
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