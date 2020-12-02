Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza

BURSA - Yaya öncelikli geçitlerde kurallara uymayan 41 sürücüye ceza

- Emniyet Ekipleri tarafından yaya geçidi uygulaması yapılmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere idari para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin yaya geçitlerinde yaptığı uygulama bir saat sürdü.Ahmet Akyollu Caddesi'ndeki çalışmada, yayaların öncelikli geçiş hakkı olan geçitlerde kurallara uymayan sürücüler durduruldu.Bu sürücülerden bazıları itiraz etti ancak trafik polisleri, uygulamanın kameralarla kayıt altında alındığını bildirdi.Ekipler tarafından her bir sürücüye 598 lira olmak üzere 41 kişiye toplam 24 bin 518 lira ceza verildiği öğrenildi.

Polis Para Cezası Bild Kamera Yaya Geçidi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı