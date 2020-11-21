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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı

BURSA - Yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı

- Yangın çıkan iş yerinden görüntüler - Hasar gören Türk Bayrağı'nın polis ekipleri tarafından koruma altına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, yangın çıkan plastik üretimi yapan iş yerinde hasar gören Türk bayrağı polis ekiplerince koruma altına alındı.Duaçınarı Mahallesi 1. Uslu Sokak’taki plastik firmasına ait binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede etrafı sarmasıyla çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahaleye etti.Yarım saatlik müdahale sonucunda yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.Binanın duvarına asılı olan ve yangında kısmen hasar gören Türk bayrağı, bir polis memuru tarafından olduğu yerden sökülerek muhafaza altına alındı.Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis Memuru Memur Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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