BURSA - Uyuşturucu araması yapan polis, otomobil lastiğine gizlenmiş kokain ele geçirdi
Görüntü Dökümü: - Lastiğe gizlenen uyuşturucunun ortaya çıkarılması Bursa 'da uyuşturucu araması yapan polis, otomobil lastiğine gizlenmiş kokain ele geçirdiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.Şüphelilerin ev ve araçlarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.Ekipler, bir otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilogram kokain de ele geçirdi.Gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, R.K, K.D. ve O.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.İ.K'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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