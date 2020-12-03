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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

BURSA - Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

BURSA - Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'un Fotoğraflara bakmasıBURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Prof. Dr. Kılavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek kareleri beğendiğini söyledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Kılavuz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karelerini tercih etti.

Çığ Felaketi Muhabir Felaket Gori 

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