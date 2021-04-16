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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa Ulucami’de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Bursa Ulucami’de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Ulucami içinden detay

Ramazan Ayı Seccade Cuma Namazı 

-avlusundan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da ramazan ayının ilk Cuma namazı pandemi kuralları çerçevesinde kılındı. Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar camilere akın etti. Ulucami’de namazını kılmak isteyen vatandaşlar ezan vaktinden önce camiye gelmeye başladı.
Namaz saatine kadar vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu ve verilen vaazı dinledi. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeli ve kişisel seccadelerle niyaz edilen namazı çok sayıda vatandaş katıldı.
Caminin için dolduktan sonra içeriye kimse alınmazken, insanlar cami avlusunda safları doldurdu.
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