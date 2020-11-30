BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençlere para cezası kesildi
- Kovalamaca sonrası yakalanan genç - Gençlere cezai işlem uygulanması Bursa 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençlere para cezası kesildiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 4 genç, kovalamaca sonunda yakalandı.Cuma Mahallesi'nde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktığı ihbarını alan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye ekipleri sevk etti.Çok sayıda genç, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan 4 kişiye toplamda 12 bin 740 lira ceza uygulandı.
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