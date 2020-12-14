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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ceza yedi

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ceza yedi

- Denetimlerden görüntü, - Ceza yiyen sürücüden görüntüSokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ceza yediBURSA (AA) - Bursa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19'la mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde denetimler yaptı.Acemler uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, 16 U 2713 plakalı otomobili durdurarak izin belgelerini soruldu. Ekipler, izin belgeleri olmayan sürücü S.D. ve arkadaşı A.T'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işlem uyguladı. Sürücünün ehliyetin olmadığının anlaşılması üzerine, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılarak ceza kesildi.

Koronavirüs Para Cezası Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

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